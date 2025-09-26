26 сентября, 18:30
Мировая атомная неделя

Росатом на "Аккую" реализовал несколько технологий водоочистки для безопасности АЭС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Система опреснения воды, которую Росатом создал на АЭС "Аккую", за счет сочетания нескольких технологий очистки обеспечивает высокую надежность водоснабжения на станции, от которой зависит безопасность объекта. Об этом в ходе Мировой атомной недели сообщила генеральный директор "Росатом инфраструктурные решения" Ксения Сухотина.

"Недавно мы закончили проект по опреснению [воды] в Турции, на площадке АЭС "Аккую". Мы намеренно использовали несколько технологий водоочистки для того, чтобы атомная станция гарантированно была всегда обеспечена необходимой водой. Понятно, что это, наверное, чуть сложнее и дороже, чем поставить базовое мембранное опреснение. Но это вопросы безопасности, вопросы будущего. Такой подход имеет важное значение", - сказала Сухотина, выступая на круглом столе "Водно-энергетический континуум - фундамент для построения устойчивой экосистемы".

Она также отметила, что специалисты госкорпорации проработали для объекта вариант интеграции опреснительного комплекса и АЭС.

"Фактически под одной крышей находятся два объекта, которые обеспечивают территорию энергией и водой и позволяют колоссальным образом сократить затраты", - заключила она. 

