Повысить качество высшего образования можно решить только, если понимать, как устроен рынок труда, заявил министр науки и высшего образования России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал сблизить производство и бизнес с высшими учебными заведениями России. Об этом он заявил журналистам во время посещения Обуховского завода.

"Сегодня президентом поставлена большая задача по повышению качества высшего образования. И задачу эту можно решить только, если понимать, как устроен рынок труда, какого качества специалисты нужны, какой квалификации. И самое главное - максимально сблизить производителей, бизнес, индустрию с нашими университетами", - заявил Фальков.

Также Фальков положительно оценил работу Обуховского завода.

"Практика Обуховского завода показывает, что это уникальное предприятие для решения своих итоговых задач очень много делает в сфере образования, в том числе высшего, в сфере подготовки кадров высшей квалификации. Для того чтобы изменить ситуацию в высшей школе, такие передовые предприятия идут, создают базовые кафедры и помогают нам решать ситуацию с повышением качества высшего образования", - добавил Фальков.

Министр в ходе посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге ознакомился с центром детского технического творчества и профессиональной ориентации и научно-образовательным центром предприятия. В ходе визита сотрудники предприятия рассказывали министру науки об основных целях и задачах, которые стоят перед центрами, а также продемонстрировали некоторые наработки оборудований студентов, которые планируют ввести эксплуатацию на территории Обуховского завода.

Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации открыли осенью 2020 года. 9 октября ему исполнится пять лет.