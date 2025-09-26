Эксперт Бутко: Росатом заинтересован в укреплении технологического суверенитета

Генеральный директор АО "Росатом автоматизированные системы управления" Андрей Бутко отметил, что у компании уже есть несколько примеров успешной передачи технологий партнерам из дружественных стран

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международные проекты по сотрудничеству Росатома с зарубежными партнерами из дружественных стран подразумевают не только получение выгоды от постройки АЭС, но и трансфер технологического суверенитета. Такое мнение выразил на сессии Мировой атомной недели генеральный директор АО "Росатом автоматизированные системы управления" Андрей Бутко.

"Безопасность не может принадлежать кому-то одному - об этом говорили и главы профильных министерств из Узбекистана, Египта и Казахстана, и глава Росатома Алексей Лихачев. Миссия Росатома состоит не только в получении выгоды здесь и сейчас за счет предложения лучших решений нашим партнерам, но и в трансфере технологического суверенитета. При этом мы не должны забывать о совершенствовании наших собственных технологий - только это будет залогом возможности передачи наших лучших технологий партнерам", - заявил Бутко.

Как отметил спикер, у Росатома уже есть несколько примеров успешной передачи технологий партнерам из дружественных стран. К примеру, специалисты Росатома реализовали сборочное производство одного из видов электротехнического оборудования в Турции и фактически перенесли ключевую технологию в страну, где сейчас строится атомная станция.

"Сейчас в Египте на самом высоком уровне, на уровне президента, обсуждается локализация части технологий, связанных с автоматизацией, идет разговор о создании своеобразной мини-индустрии в стране. Мы заинтересованы в помощи нашим странам-друзьям, и готовы предложить им руку помощи в создании такой промышленности и приобретении этих компетенций", - подытожил Бутко.