В России продажи подержанных люксовых авто выросли на 7% в августе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Объем реализации люксовых автомобилей с пробегом в России в августе 2025 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 233 единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", в августе 2025 года россияне приобрели 233 подержанных автомобиля сегмента Luxury, что на 7% больше, чем в том же месяце прошлого года", - сказано в сообщении.

Эксперты "Автостата" констатируют, что рынок люксовых автомобилей с пробегом в России растет уже пять месяцев подряд.

В августе на рынке подержанных люксовых автомобилей в России доминировали Bentley, на которые пришлось свыше 40% всех покупок (99 единиц), а каждый пятый проданный автомобиль принадлежал марке Rolls-Royce (47 единиц). Также в конце лета было приобретено 37 автомобилей Lamborghini, 36 - Maserati, 13 - Ferrari и 1 - Aston Martin.

При этом в топ-3 модельного рейтинга за отчетный период вошли Bentley Continental GT (49 единиц), Bentley Bentayga (28 ед.) и Lamborghini Urus (27 единиц).

По итогам января - августа 2025 года в России было реализовано 1,7 тыс. автомобилей с пробегом сегмента Luxury, что на 17% больше, чем в январе - августе 2024 года.