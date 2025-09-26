В рамках проекта "Прорыв" госкорпорация создает первую в мире энергосистему с замкнутым ядерным циклом, отметил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям ГК "Росатом" Андрей Никипелов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Жидкосолевой реактор для переработки отработавшего ядерного топлива, создающийся Росатомом, позволит до 80 раз сократить объемы захораниваемых отходов, сообщил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям ГК "Росатом" Андрей Никипелов, выступая на форуме "Мировая атомная неделя".

В июле Росатом сообщил о завершении первого этапа проектирования исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР), который будет создан на площадке Горно-химического комбината в Железногорске. По плану проектирование продлится до 2027 года, параллельно специалисты госкорпорации ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование технологических решений.

"Основная его задача - это дожигание минорных актинидов, наиболее вредной фракции, которая остается в процессе переработки отработавшего ядерного топлива, чтобы кратно уменьшить этот объем. По нашим расчетам в результате применения жидкосолевого реактора до 80 раз будет уменьшен объем минорных актинидов, которые в последующем будут захораниваться", - отметил Никипелов, выступая на круглом столе "Международная экосистема: интеграция в "зеленое" будущее".

Будущее энергетики

Он напомнил о том, что в рамках проекта "Прорыв" Росатом создает первую в мире энергосистему с замкнутым ядерным циклом.

"Проект "Прорыв" - это следующее слово, будущее энергетики. В 2030 году мы планируем построить в Северске новую атомную станцию, которая фактически будет работать полностью на отработавшем ядерном топливе от других станций. Не просто работать на нем, но и многократно использовать его в своем ядерно-топливном цикле", - добавил заместитель гендиректора Росатома.

Никипелов пояснил, что проект позволяет решить сразу несколько задач: существенно уменьшить объем отработавшего ядерного топлива, которое требует переработки и захоронения, а также расширить сырьевую базу для производства электроэнергии.

Российская госкорпорация также планирует выстроить цепочку производства и переработки литиевых батарей. Полученный из использованных накопителей литий будет применяться при производстве новых аккумуляторов, уточнил он.