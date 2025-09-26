Костин заявил о крепком рубле как показателе хорошего состояния экономики России

Глава ВТБ напомнил, что курс рубля складывается рыночно

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Рубль в настоящее время крепкий, и это показывает, что экономика РФ чувствует себя достаточно хорошо. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин во время марафона "Знание. Первые".

"Сегодня рубль действительно крепкий. Это, конечно, показывает, что действительно экономика у нас чувствует себя достаточно хорошо", - сказал Костин.

Глава ВТБ напомнил, что курс рубля складывается рыночно.

Костин также прокомментировал прогнозы февраля 2022 года об ослаблении рубля до 200 рублей за доллар, отметив, что эти ожидания не сбылись. По его словам, это свидетельствует об устойчивости экономики России.