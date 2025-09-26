Директор по направлению Радиоизотопной продукции и ядерной медицины АО "Росатом науки" Сергей Суров отметил, что технологии, применяемые для производства и использования лютеция-177, могут быть адаптированы для тербия

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росатом предложил объединить усилия мировых центров для ускорения создания препаратов на основе тербия-161, который может повысить эффективность лечения рака и снизить побочные эффекты терапии. Об этом сообщил на международном форуме "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW) директор по направлению Радиоизотопной продукции и ядерной медицины АО "Росатом науки" Сергей Суров, представляя инициативу госкорпорации.

"Мы предлагаем сформировать многонациональную экспертную группу, которая объединит технологии по наработке радионуклида, методы его очистки, разработки перспективных радиофармпрепаратов и обмен клиническими результатами", - сказал он.

По словам Сурова, проект предполагает кооперацию ведущих научных центров, производителей радиофармпрепаратов и медицинских учреждений с целью ускоренного вывода препаратов на основе тербия-161 на рынок. Срок реализации программы составит три года с возможностью продления. Планируется ежегодная подготовка публикаций в рецензируемых научных журналах.

Суров отметил, что технологии, применяемые для производства и использования лютеция-177, могут быть адаптированы для тербия, что позволит ускорить разработку новых препаратов. "Мы считаем, что дополнительный эффект электронов тербия-161 способен повысить эффективность лечения и минимизировать поражение здоровых тканей", - подчеркнул он.

В настоящее время научный дивизион Росатома управляет 12 научно-исследовательскими центрами, девятью исследовательскими реакторами и более чем 700 объектами экспериментальной базы, а также выпускает свыше десяти радиофармпрепаратов. В Обнинске реализуется крупный проект по строительству завода радиофармпрепаратов, запуск которого запланирован на следующий год.

Предполагается, что международная платформа по тербию станет драйвером развития новых технологий в радионуклидной терапии, а результаты совместных исследований будут ежегодно публиковаться в профильных рецензируемых журналах.