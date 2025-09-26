На заседании совета ЕЭК обсудили вопросы таможенно-тарифного регулирования

Во встрече принял участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук принял участие в заседании совета Евразийской экономической комиссии, его участники обсудили реализацию стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также вопросы таможенно-тарифного регулирования. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Участники заседания рассмотрели ключевые вопросы текущей повестки Евразийского экономического союза, уделив особое внимание реализации стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Члены совета отметили достигнутые по ряду направлений результаты и подчеркнули необходимость дальнейшей координации действий государств-членов для повышения эффективности совместных проектов", - указали там.

На заседании также подробно рассмотрели тему гармонизации ответственности в сфере технического регулирования и санитарно-фитосанитарных мер. "Отмечена важность единого подхода к применению норм и процедур, что позволит укрепить доверие между участниками интеграции и создать благоприятные условия для ведения бизнеса", - отмечается в сообщении.

"Отдельный блок обсуждений был посвящен вопросам таможенно-тарифного регулирования. Совет рассмотрел предложения, направленные на поддержку промышленности и защиту внутреннего рынка", - подчеркнули там.

Как отмечается в сообщении, заседание подтвердило приверженность государств - членов Евразийского экономического союза углублению интеграции и выработке согласованных решений по ключевым направлениям экономического развития.