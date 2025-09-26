Заместитель гендиректора компании Евгений Ляпунов отметил, что отечественная продукция должна обладать всеми конкурентными преимуществами, включая максимальную надежность

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. За последние годы в России удалось наладить выпуск многих видов высокотехнологичного оборудования, которое раньше поставлялось из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов на панельной сессии "Точка подключения: в новую реальность испытаний и сертификации" на Мировой атомной неделе, говорится в сообщении компании.

"Важно, чтобы отечественная продукция обладала всеми конкурентными преимуществами, включая максимальную надежность. Поэтому сотрудничаем с производителями, развиваем собственную исследовательскую базу, проводим НИОКР. Большое внимание уделяем таким чувствительным сферам, как информационная безопасность. Это актуально не только для сетевого комплекса, но и для других секторов, включая атомную энергетику", - отметил Ляпунов, его слова приводятся в сообщении компании.

В группе "Россети" более 20 лет действует система проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем. "Россети Научно-технический центр" является лидером в проведении испытаний электротехнического оборудования на всем пространстве СНГ. В 2024 году начала работу Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей с уникальным комплексом моделирования энергосистем и собственным полигоном, добавили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.