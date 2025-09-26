Оптовые цены на газ в РФ в 2026 году проиндексируют на 9,6% вместо 10,6%

Прогноз индексации тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям также был скорректирован

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в РФ с 1 октября 2026 года будут индексированы на 9,6% вместо ожидавшихся 10,6%, а в 2027 году - на 9,1% против 9% ранее, что все равно окажется на 3 процентных пункта (п. п.) выше прогнозной инфляции, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2026-2028 годы.

"В соответствии с принятыми долгосрочными решениями, направленными на обеспечение надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2026-2028 годах будет увеличена на 3 п. п. сверх прогнозной инфляции", - говорится в документе.

При этом индексация в 2026 году на 9,6% (по сравнению с предыдущим прогнозом в 10,6%) будет произведена 1 октября, а не 1 июля. Даты повышения оптовых цен на газ в последующие годы остались неизменными - с 1 июля 2027 года - на 9,1% (ожидалось 9%) и с 1 июля 2028 года - на 7% (прогноз сохранен).

Прогноз индексации тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям также был скорректирован. Для обеспечения финансового потенциала инфраструктурного строительства газораспределительных организаций в рамках региональных программ газификации и программы социальной газификации индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в 2026 и 2027 годах будет выше индексации оптовой составляющей цены на газ на 2 п. п., а в 2028 году - не превысит ее уровень.

Таким образом, индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным газопроводам в 2026 году составит 11,6% (ожидалось 12,6%) и также будет произведена 1 октября вместо 1 июля, в 2027 году - 11,1% (ожидалось 11%), в 2028 году - 7% (прогноз сохранен). В отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций тариф будет определяться, исходя из экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки.

О ценах на газ

С 1 июля 2025 года оптовые цены на газ в России, поставляемый населению и промышленным потребителям, проиндексированы на 10,3%. Регулируемые цены на газ организаций электроэнергетики и предприятий ЖКХ проиндексированы еще на 11%. Таким образом, произошел рост оптовой цены на газ на 21,3% для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ, для прочих промышленных потребителей - на 10,3%.

Ожидалось, что в 2026-2027 годах рост оптовых цен на газ в РФ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что "Газпром" не просил о дополнительной индексации оптовых цен на газ в России, а "все решения о повышении цен на газ были сформированы в прогнозе на 2025-2027 годы". "Газпром" отмечал, что текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей.

Кроме того, правительство прорабатывает возможность дополнительной индексации цен на газ. Глава ФАС Максим Шаскольский говорил, что индексация цены газа для промышленных потребителей в России дважды в год обсуждается, но решения по этому вопросу пока нет.