Тарифы на пассажирские ж/д перевозки проиндексируют на 11,4% с 1 декабря

В 2026-2028 годах продолжится работа по достижению безубыточности функционирования пассажирского инфраструктурного комплекса, отмечает Минэкономразвития

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки дальнего следования могут проиндексировать на 11,4% с 1 декабря текущего года, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"Параметры роста тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте составят с 1 декабря 2025 года - 11,4%, с 1 января 2027 года - 5,9%, с 1 января 2028 года - 5,9%", - говорится в документе.

Отмечается, что с 2025 года осуществлена корректировка принципов долгосрочного тарифного регулирования из-за перехода на новую модель индексации грузовых железнодорожных тарифов на основе совокупного композитного индекса, определенного исходя из структуры затрат ОАО "РЖД". "Параметры индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки составят с 1 декабря 2025 года - 10,0%, с 1 января 2027 года - 8,3%, с 1 января 2028 года - 6,0%", - уточняется в материалах.

При этом в 2026-2028 годах продолжится работа по достижению безубыточности функционирования пассажирского инфраструктурного комплекса. Индексация тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании составит с 1 декабря 2025 года 9,6%, с 1 января 2027 года - 9,2%, а с 1 января 2028 года - 9,2%.