МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Объем производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) РФ по итогам 2025 года, по прогнозу, вырастет на 2,2% по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025 год и на период 2026-2028 гг., подготовленном Минэкономразвития РФ.

"В 2025 году ожидается рост производства продукции сельского хозяйства на фоне более высокого урожая по большинству видов культур. За январь - июль текущего года прирост составил 1% год к году, прирост за 2025 год прогнозируется на уровне 2,2% после сокращения выпуска в 2024 году на 3,2%", - говорится в документе.

Согласно прогнозу, производство продукции АПК по итогам 2026 года вырастет на 3,9%, в 2027 году - на 2%, в 2028 году - на 2,8%. Рост показателя в 2028 году по отношению к 2024 году составит 11,3%.

Производство пищевых продуктов в 2025 году вырастет на 0,4% к уровню 2024 года, в 2026-2028 годах ожидается ежегодный прирост в пределах 2-2,4%. К 2028 году ожидается увеличение объемов производства продукции пищевой промышленности (продукты питания и напитки) на 7,1% относительно 2024 года.