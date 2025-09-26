МЭР ожидает сокращения дисконта на нефть Urals до $7 за баррель к 2028 году

Консервативный сценарий развития, предполагающий усиление санкционного давления через вторичные санкции и рост дисбалансов в мировой экономике, предусматривает более низкие цены на Brent

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает сокращения дисконта на российскую нефть марки Urals к цене Brent - с $12 за баррель в 2025 году до $7 за баррель к 2028 году, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

"Цена нефти марки Brent будет находиться в диапазоне $70-72 за баррель. Дисконт цены на нефти марки Urals постепенно сократится с $12 за баррель в 2025 году до $7 за баррель к 2028 году за счет оптимизации логистики и дальнейшей переориентации экспортных потоков", - говорится в документе.

Документ основан на предпосылке о сохранении текущего уровня санкционного давления. В МЭР полагают, что по мере адаптации участников международной торговли к протекционистской риторике со стороны администрации США рынки будут менее волатильно реагировать на подобные заявления. "Спрос на товары традиционного экспорта России будет сохраняться со стороны основных торговых партнеров", - отмечается в прогнозе.

Консервативный сценарий развития, предполагающий усиление санкционного давления через вторичные санкции и рост дисбалансов в мировой экономике, предусматривает более низкие цены на Brent - на уровне $55-60 за баррель. В этом случае дисконт для Urals к 2028 году, по оценкам министерства, составит $9 за баррель.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников назвал сокращение дисконта на российскую нефть уже сформировавшимся трендом. Он добавил, что при формировании прогноза министерство опиралось на оценки Минэнерго.

Как ранее сообщал вице-премьер Александр Новак, с начала года дисконт на Urals снизился более чем втрое - с $35-38 до $11-12 за баррель, это произошло благодаря стабилизации поставок и высокой конкуренции на рынке.