Выпуск продукции обрабатывающей промышленности в 2025 году увеличится на 3,1%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Производство обрабатывающей промышленности РФ в 2028 году может вырасти на 14,2% по отношению к 2024 году, следует из базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития.

"Выпуск обрабатывающей промышленности [в] 2028 году превысит уровень 2024 года на 14,2%. Устойчивый рост ожидается в большинстве подотраслей, ориентированных на развитие экономики предложения и удовлетворение внутреннего спроса", - говорится в документе.

Выпуск продукции обрабатывающей промышленности в 2025 году увеличится на 3,1%, в 2026 году - на 2,9%, в 2027-2028 годах - на 4% и 3,6% соответственно.

В целом промпроизводство в РФ в 2028 году может вырасти на 10,1% относительно 2024 года. В этом году ожидается рост производства в промышленности на 1,5%.

"В среднесрочной перспективе рост промышленного производства ускорится до 2,3% в 2026 году и до 3% в среднем за год в 2027-2028 годах", - отмечается в документе.