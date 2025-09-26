В России рост производства продукции легпрома к 2028 году ожидается выше 4,5%

В частности, в 2028 году относительно 2024 года на 11,1% может вырасти производство текстильных изделий, отмечает МЭР

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Производство продукции легкой промышленности в России к 2028 году может вырасти на 4,5% по сравнению с показателями 2024 года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"В перспективе к 2028 ожидается рост производства продукции легкой промышленности выше 4,5%, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов по модернизации производств <…>, мероприятий по продвижению продукции на рынке, а также борьбы с контрафактной продукцией", - говорится в документе.

В частности, в 2028 году относительно 2024 года на 11,1% может вырасти производство текстильных изделий, на 11,6% - производство одежды, но выпуск кожи и изделий из нее может сократиться на 3,9%.