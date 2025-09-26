В среднесрочной перспективе доля автомобильного транспорта в грузоперевозках будет увеличиваться благодаря его логистическим преимуществам, отмечает Минэкономразвития

МОСКВА, 26 сентября./ТАСС/. Объем автомобильных грузоперевозок в России в 2025 году прогнозируется на уровне 6,97 млрд тонн, что на 2,8% выше уровня 2024 года. При этом грузооборот таким транспортом ожидается на уровне 0,40 трлн тонно-км (+2,8%). Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"В 2025 году объем автомобильных грузоперевозок сохраняет положительную динамику за счет стабилизации логистических цепочек поставок, увеличения объемов импорта на южном и восточном направлениях и восстановления объема потребительского спроса, отложенного с прошлых периодов и составит 6 968,5 млн тонн (+2,8% к уровню 2024 года), грузооборот - составит 398,3 млрд тонно-км (+2,8% к уровню 2024 года)", - сказано в документе.

Отмечается, что в среднесрочной перспективе доля автомобильного транспорта в грузоперевозках будет увеличиваться благодаря его логистическим преимуществам, "в первую очередь за счет легкости планирования перевозок и возможности доставлять грузы непосредственно до клиента".

Исходя из базового сценария Минэкономразвития, в 2028 году автомобильным транспортом будет перевезено 7,55 млрд тонн грузов (+11,4% к уровню 2024 года), а грузооборот составит 0,43 трлн тонно-км (+11,3%).

В консервативном сценарии в 2028 году автомобильным транспортом будет перевезено 7 396,1 млн тонн грузов (+9,2% к уровню 2024 года), грузооборот составит 422,7 млрд тонно-км (+9,1%). По консервативному прогнозу, в 2028 году автотранспортом будет перевезено 7,40 млрд тонн грузов, а грузооборот достигнет 0,42 трлн тонно-км.