МЭР: в России погрузка на ж/д транспорте в 2025 году может снизиться на 4%

Показатели могут составить 1 млрд 136,6 млн тонн

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Погрузка грузов железнодорожным транспортом в России по итогам 2025 года может снизиться на 4% по сравнению с уровнем прошлого года и составить 1 млрд 136,6 млн тонн. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минтранса России, в 2025 году с учетом макроэкономических параметров, сложившихся тенденций на рынке логистических услуг, предварительной оценки ОАО "РЖД" и ФГУП "КЖД" погрузка грузов железнодорожным транспортом по путям общего пользования оценивается в объеме 1 136,6 млн тонн (-4% к уровню 2024 года), грузооборот - 2 497,5 млрд т-км (-1,1% к уровню 2024 года)", - говорится в документе.

При этом на перспективу до 2028 года погрузка грузов железнодорожным транспортом по базовому варианту прогнозируется на уровне 1 млрд 503,5 млн тонн (рост на 15,1% к 2024 году), грузооборот - 3 трлн 55 т-км (рост на 21% к уровню 2024 года).