МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами в РФ по итогам 2025 года могут вырасти на 0,4% по сравнению с прошлым годом и составить 1,3 млрд человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"С учетом сложившихся тенденций рост числа пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, в 2025 году Минтрансом России оценивается в размере 1 300,2 млн человек (+0,4% к уровню 2024 года), пассажирооборот оценивается в размере 146,3 млрд пасс-км (+0,5% год к году)", - говорится в документе.

При этом ожидается, что объем пассажирских перевозок поездами вырастет в период до 2028 года на 11,3% относительно уровня 2024 года и составит 1 441,6 млн человек, пассажирооборот - 163,8 млрд пасс.-км (+12,6%).

В консервативном сценарии на железнодорожном транспорте также прогнозируется рост пассажирских перевозок: объем перевозок пассажиров составит 1,397 млрд человек (+7,9% к уровню 2024 года), пассажирооборот - 156,5 млрд пасс.-км (+7,5%).