МЭР: пассажирские авиаперевозки снизятся на 1,9% в 2025 году

Показатели уменьшатся до 109,6 млн человек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров воздушным транспортом по итогам текущего года могут сократиться на 1,9% и составить 109,6 млн человек. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"В 2025 году перевозка пассажиров воздушным транспортом составит 109,6 млн пассажиров, пассажирооборот оценивается 280,9 млрд пасс-км, что составляет -1,9% к уровню 2024 года", - говорится в документе.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в долгосрочной перспективе будет расти, отмечается в прогнозе. Так, в 2028 году в базовом варианте пассажирооборот составит 332,6 млрд пасс-км (+16,2% к уровню 2024 года), объем перевозок - 126,7 млн человек (+13,5%), а в консервативном варианте пассажирооборот составит 296,9 млрд пасс-км (+3,7% к уровню 2024 года), объем перевозок - 118,5 млн человек (+6,1% к уровню 2024 года).

При этом объем перевозок грузов воздушным транспортом в 2028 году в базовом сценарии прогнозируется в объеме 1,9 млн тонн (+290% к уровню 2024 года), грузооборот - 8,9 млрд т-км (+365% к уровню 2024 года). А в консервативном сценарии в 2028 году объем перевозок прогнозируется в объеме 0,6 млн тонн (+24,3% к уровню 2024 года), грузооборот - 2,7 млрд т-км (+43,9 %).

По последним данным Росавиации, российские авиакомпании перевезли 62,1 млн пассажиров в январе - июле текущего года, что на 1,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Как сообщалось ранее, Минтранс РФ сохраняет прогноз пассажиропотока российских авиакомпаний по итогам 2025 года на уровне 2024 года - в количестве 111,7 млн человек.