Рост показателей в животноводстве будет обеспечиваться в основном за счет наращивания производства в мясном подкомплексе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Производство скота и птицы на убой в России в 2028 году вырастет на 9,8% по сравнению с показателем 2024 года и составит 18,6 млн тонн, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, подготовленном Минэкономразвития.

"В 2028 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 18,6 млн тонн (+9,8% к 2024 году)", - отмечается в документе.

Рост показателей в животноводстве будет обеспечиваться в основном за счет наращивания производства в мясном подкомплексе, который в последние годы демонстрирует уверенный рост и на развитие которого влияет наращивание объемов производства скота и птицы на убой, отмечается в прогнозе.

"Для дальнейшего эффективного развития животноводства основными задачами станут увеличение объемов глубокой переработки мясного сырья и переход на безотходные технологии, развитие племенной базы, реализация мер по предупреждению распространения и ликвидации АЧС и иных болезней на территории страны, а также реализация последовательной и долгосрочной политики по продвижению продукции на внешних рынках, которая позволит Российской Федерации стать крупным мировым игроком на рынке мяса", - указывается в прогнозе.

Объемы промышленной выработки мяса и субпродуктов в 2028 году составят 10,7 млн тонн, что на 5,6% больше, чем в 2024 году.

Также в 2025 году ожидается продолжение роста производства сырого молока, в том числе за счет повышения продуктивности скота. В среднесрочной перспективе высокий уровень инвестиционной активности в отрасли, внедрение нового оборудования и технологий, повышение продуктивности за счет оказания государственной поддержки будут способствовать росту производства сырого молока к 2028 году на 8,9% к уровню 2024 года и достигнет 37 млн тонн. Увеличение сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно скажется на динамике производства молочной продукции и позволит наращивать производство молокосодержащих продуктов с длительным сроком хранения.