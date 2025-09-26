Добыча металлических руд в 2025 году вырастет на 2,8%, говорится в прогнозе министерства

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует в базовом сценарии снижение металлургического производства в 2025 году на 2,8%, в 2026 году - рост на 0,6%, в 2027 году - на 2%, в 2028 году - на 1,7%. При этом металлургическое производство в РФ в 2028 году вырастет на 1,4% к уровню 2024 года, следует из прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития.

Добыча металлических руд в 2025 году вырастет на 2,8%, в 2026 году - на 1,7%, в 2027 - на 2,3%, а в 2028 году - на 2,1%. При этом добыча металлических руд по итогам 2028 года вырастет на 9,2% к показателю 2024 года.