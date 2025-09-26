В 2026-2028 годах оно будет расти на 4,8-5%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Производство продукции фармацевтической промышленности в России в 2025 году вырастет на 13%, в 2026-2028 годах будет расти на 4,8-5%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

"В 2025 году прогнозируется рост производства продукции фармацевтической промышленности на 13%. Отрасль также будет ориентирована на развитие внутреннего производства и снижение зависимости от импортируемой продукции. Ожидается увеличение ассортимента производимых лекарственных препаратов", - говорится в документе.

В 2026-2028 годах прогнозируется рост производства лекарственных препаратов на уровне 4,8-5%, что связано с крайне высокой накопленной базой прошлых лет после периода пандемии. Этот накопленный потенциал будет реализовываться на среднесрочном горизонте, отмечается в прогнозе министерства. При этом в 2028 году по сравнению с 2024 годом выпуск данной продукции вырастет на 30,3%.

В МЭР напомнили, что в 2024 году производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, возросло на 19,8%. Рост обусловлен увеличением спроса на лекарственные средства российского производства, расширением ассортимента выпускаемой продукции, запуском новых производственных участков.