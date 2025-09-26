МЭР: перевозки пассажиров морским транспортом в РФ в 2025 году вырастут вдвое

К 2028 году показатель может вырасти втрое, до 4,6 млн человек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития ждет роста пассажирских перевозок в РФ морским транспортом в 2025 году вдвое, до 3,3 млн человек, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленного министерством. К 2028 году показатель может вырасти втрое, до 4,6 млн человек.

Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в 2025 году, по прогнозу, вырастут на 9,2%, до 13,2 млн человек, пассажирооборот - на 14,3%, до 0,8 млрд пасс-км.

В 2024 г. объем перевозок пассажиров морским транспортом снизился почти в 2 раза к уровню 2023 г. и составил 1,6 млн человек, пассажирооборот снизился на 13%, до 34,2 млн пасс-км на фоне закрытия для гражданского судоходства ряда районов в Азовском и Черном морях и отказа зарубежных круизных компаний от посещения российских портов в Черном и Балтийском морях.

"В 2025 г. складывается положительная динамика в области перевозок пассажиров морским транспортом. В целом за 2025 год объем перевозок пассажиров морским транспортом оценивается в 3,3 млн человек", - говорится в прогнозе.

По данным Росстата, объем перевозок пассажиров в январе - июле 2025 г. вырос в 3,9 раза и составил 2,9 млн человек, пассажирооборот морского транспорта увеличился на 86,3% и составил 17,7 млн пасс-км.

Власти РФ рассчитывают, что в среднесрочной перспективе положительное влияние, оказываемое развитием инфраструктуры и флота, круизного туризма, в том числе судоходных маршрутов и повышение уровня комфортабельности судов сохранится. Объем перевозок пассажиров на морском транспорте в 2028 году по базовому варианту может вырасти на уровне 4,6 млн человек (почти в три раза к уровню 2024 года), пассажирооборот - 42,5 млн пасс-км (рост на 24,2%).

Перевозки грузов морским транспортом в 2028 году, по прогнозу, вырастут почти на 63% к уровню 2024 года в 31,9 млн т и составят 51,9 млн тонн, грузооборот увеличится практически на 50%, до 113 млрд т-км.

Внутренний водный транспорт

Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом по базовому варианту в 2028 году прогнозируются на уровне 16,7 млн пассажиров (+38,2% к уровню 2024 года), пассажирооборот - 0,9 млрд пасс-км (+28,4%).

По оценке Минтранса России, в 2025 году объем перевозки грузов внутренним водным транспортом снизится на 12,9%, до 91,8 млн тонн, грузооборот составит 56,8 млрд т-км (-1,2% к уровню 2024 года).

Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2028 году в базовом сценарии прогнозируется в объеме 140,3 млн тонн (+33,1% к уровню 2024 года), грузооборот - 79,5 млрд т-км (+38,5%).