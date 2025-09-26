При этом в 2026 году объем нефтегазовых доходов может вырасти до $215,2 млрд

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовые доходы России в базовом сценарии в 2025 году могут снизиться на 12,5% по сравнению с 2024 годом - до $206,1 млрд. Это следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленного Минэкономразвития.

При этом в 2026 году объем нефтегазовых доходов может вырасти до $215,2 млрд, в 2027 году - до $227,5 млрд. А в 2028 году доходы вырастут до $251,2 млрд.

При этом в консервативном варианте прогноза заложено некоторое усиление санкционного давления через вторичные санкции, прежде всего, в отношении топливно-энергетического комплекса страны, рост дисбалансов в мировой экономике из-за торговых войн, и, соответственно, более медленный рост мирового спроса на нефть при более высоких темпах роста предложения стран вне ОПЕК+, что будет оказывать давление на мировые балансы и цены.

Так, при консервативном сценарии ожидается снижение нефтегазовых доходов до $162 млрд в 2026 году, в 2027 году - до $172, а в 2028 году - до $185,8 млрд.