Концепт представили в рамках выставки на международном форуме "Мировая атомная неделя"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. АО "Росатом автоматизированные системы управления" (РАСУ) представило интерактивный макет системы автоматизации управления технологическими процессами (АСУ ТП) для АЭС малой мощности с реакторами РИТМ-200Н, которые будут построены в Республике Саха (Якутия) и Узбекистане, передает корреспондент ТАСС.

Концепт в виде интерактивного макета представили в рамках выставки на международном форуме "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW). Как уточнили в пресс-службе, для АСУ ТП будущих АЭС малой мощности будет специально разработана и внедрена система верхнего уровня управления, "мозговой центр" полностью российского производства. "Она обеспечит автоматизированный сбор, хранение и визуализацию данных о состоянии оборудования, а также второй ключевой функционал, который демонстрирует концепт - дистанционное управление технологическими процессами", - пояснили в пресс-службе.

"Это наше видение как главного конструктора АСУ ТП, - отметил в свою очередь генеральный директор РАСУ Андрей Бутко. - Атомная станция малой мощности - реальный способ развернуть стабильный источник энергии там, где это требуется, запустить развитие и трансформацию экономики регионов и целых стран. С технической точки зрения система управления АСММ (атомных станций малой мощности - прим. ТАСС), как и она сама, - синергия проверенных временем решений и современных подходов, воплощение нашего стремления к сочетанию надежности и эффективности: более компактная, более модульная".

По словам Бутко, функционал системы автоматизации управления на атомных станциях и атомных станциях малой мощности будут идентичны. "Безусловно, требования, связанные с безопасностью и надежностью, будут выполнены обязательно", - уточнил он.

Кроме того, в макете был представлен образ системы информационной поддержки оператора (СИПО), который уже работает на Нововоронежской АЭС. "Это технология практически полноценного "цифрового двойника", когда математическая модель энергоблока получает данные от реальной атомной станции, и у оператора есть возможность сравнить идеальный объект, смоделированный с реальными данными, которые получаются от действующей атомной станции. [Еще одна функция] - система сама подсказывает оператору, какие операции нужно выполнить, за каким параметром нужно следить, и это очень сильно облегчает работу оператора и повышает надежность в эксплуатации", - отметил Бутко.

Как рассказал генеральный директор, система не заменяет человека, а трансформирует его роль. Но, потенциально, и в АСУ ТП атомных станций может быть применен искусственный интеллект. "Я лично верю, что искусственный интеллект для анализа массива данных, которые мы получаем от систем, можно применять", - подытожил он.