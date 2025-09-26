В авиакомпании уточнили, что рейсы будут выполняться три - четыре раза в неделю

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в пятницу запустила прямые рейсы между Краснодаром и Красноярском, первый самолет из столицы Краснодарского края вылетел с высокой коммерческой загрузкой. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"Аэрофлот приступил к выполнению рейсов между Краснодаром и Красноярском. Первый рейс из столицы Кубани вылетел сегодня вечером с высокой коммерческой загрузкой", - говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что рейсы в Красноярск будут выполняться три - четыре раза в неделю.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября, 17 сентября первый рейс в город совершил "Аэрофлот". Аэропорт с конца февраля 2022 года не обслуживал самолеты по соображениям безопасности.