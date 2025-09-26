По данным агентства, пошлины не будут применены к странам, с которыми уже заключены торговые соглашения

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Пошлины США в отношении фармацевтической продукции не будут распространяться на торговых партнеров Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Как пишет агентство, таможенные пошлины не будут применены к странам, с которыми уже заключены торговые соглашения.

25 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 1 октября введет таможенные пошлины в размере 100% на фармацевтическую продукцию. Он добавил, что исключения будут сделаны для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.

12 мая президент подписал указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в США на 59-90%. На пресс-конференции он заявил, что введет пошлины на импорт фармацевтической продукции, если цены в стране не сравняются с ценами в других государствах.