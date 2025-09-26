Инициатива позволит ускорить разработку и внедрение новых решений в отрасли

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Иннохаб Росатома" в 2025 году завершит формирование единого окна взаимодействия с малыми технологическими компаниями, что позволит ускорить разработку и внедрение новых решений в отрасли. Об этом сообщили на Мировой атомной неделе.

"В этом году действительно было принято решение на уровне госкорпорации создать это единое окно работы с инновациями, чтобы не было у малых технологических предприятий вопроса, куда же идти", - сообщил генеральный директор "Иннохаба Росатома" Станислав Кречетов.

По словам Кречетова, инициатива направлена на консолидацию запросов со стороны предприятий госкорпорации и создание цифровых инструментов, которые помогут малым технологическим компаниям быстро находить заказчиков и реализовывать разработки. В частности, уже используется маршрутизатор Росатома, позволяющий направлять проекты внутри дивизионов и за их пределами.

Он подчеркнул, что новый подход меняет устоявшуюся модель сотрудничества. "Мы уходим от парадигмы, что ждем уже готовых решений от малых технологических компаний, а готовы ставить определенные задачи и вместе с ними придумывать новые продукты", - отметил Кречетов.

Сейчас "Иннохаб" активно демонстрирует эту концепцию участникам рынка. По словам главы центра, малые компании начали позитивно реагировать на новую схему работы. Одним из приоритетов остается консолидация технологического заказа по всей отрасли, что позволит формировать долгосрочные контракты с партнерами.

Кречетов также добавил, что цель программы - чтобы к 2026-2027 годам компании, участвующие в совместных проектах, стали надежными поставщиками технологий для Росатома, заключив с госкорпорацией пятилетние рамочные соглашения.