В Москве отреставрируют четыре станции метро, включенные в культурное наследие

Речь идет о станциях "Динамо", "Новокузнецкая", "Белорусская" и "Комсомольская"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Департамент города Москвы по конкурентной политике разместил тендеры на реставрацию станций метро "Динамо", "Новокузнецкая", "Белорусская" и "Комсомольская", следует из данных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

"Наличие опыта исполнения участником закупки договора, предусматривающего выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов", - подчеркивается в требованиях размещенных закупок.

Каждая из них предполагает "выполнение проектно-изыскательских работ, работ по реставрации и приспособлению" станций "Динамо" и "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии, "Белорусская" Кольцевой линии и "Комсомольская" Сокольнической линии. Заказчиком работ обозначен Московский метрополитен.

Начальная цена для станции "Динамо" составила почти 1 млрд 735 млн рублей, для "Новокузнецкой" - почти 1 млрд 38 млн рублей, для "Комсомольской" - более 351,5 млн рублей. Срок подачи заявок по этим закупкам завершится 10 октября. Для станции "Белорусская" подача заявок продлится до 13 октября, а начальная цена составила свыше 1 млрд 110 млн рублей.