Ожидается, что на первом этапе ИИ-помощник окажет существенную помощь при формировании документов на закупку и сократит количество ошибок

ВОРОНЕЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Поэтапное внедрение технологий искусственного интеллекта в практику госзакупок начинается в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона.

"Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области приступает к поэтапному внедрению технологий искусственного интеллекта в практику осуществления государственных закупок. Пилотное направление - оптимизация информационно-консультационного обеспечения заказчиков. В настоящее время проходит тестирование чат-бота, созданного на основе передовых нейросетевых технологий. Данный ИИ-помощник сможет в круглосуточном режиме отвечать на вопросы, связанные с закупочным процессом, и консультировать пользователей по тонкостям применения законодательства о контрактной системе", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на первом этапе ИИ-помощник окажет существенную помощь при формировании документов на закупку и осуществлении закупочной деятельности, сократит количество ошибок, допускаемых на этапах планирования закупки. В дальнейшем предполагается, что нейросети смогут подсказывать заказчику, как правильно применять национальный режим и сформировать лот при проведении той или иной закупки.

Перспективными направлениями использования ИИ в сфере госзакупок в министерстве назвали анализ рынка, который позволит повысить точность и обоснованность формирования начальных цен контрактов, и оптимизацию претензионной работы, а именно автоматический анализ жалоб, обобщение правоприменительной практики и формирование доказательной базы.