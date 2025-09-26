В Мурманской области участники программы "Платформа роста" увеличили оборот на 56%

Общий объем продаж составил свыше 90 млн рублей

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Оборот предпринимателей - участников программы "Платформа роста" в Мурманской области вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Андрей Чибис по итогам встречи с основательницей Wildberries, главой РВБ (Wildberries и Russ) Татьяной Ким.

"Мы поделились итогами участия региона в федеральной программе РВБ и АСИ "Платформа роста", к которой Мурманская область присоединилась весной, во время Международного арктического форума. За первый этап проекта оборот наших предпринимателей вырос на 56%, общий объем продаж составил более 90 млн рублей. В программу уже вошли 14 участников, и большинство из них перешли на следующий этап поддержки. А один из предпринимателей благодаря "Платформе роста" всего за 24 дня заработал 1 млн рублей", - сказано в сообщении.

Стороны обсудили донабор участников в программу, а также развитие проектов во внутреннем туризме и расширение логистической инфраструктуры Wildberries в регионе.

Как сообщила Татьяна Ким в своем Telegram-канале, в Мурманской области более 1,5 тыс. активных продавцов, а продажи товаров за восемь месяцев 2025 года выросли на 30% и достигли 20 млрд рублей.

"Платформа роста" - совместный проект Агентства стратегических инициатив и РВБ, представленный Владимиру Путину в январе 2025 года. Его цель - повысить предпринимательскую активность в регионах России, объем производства отечественных товаров, а также увеличить внимание к теме создания благоприятных условий для развития местного бизнеса. Участники получают доступ к инструментам для создания, продвижения и масштабирования своих продуктов, в том числе посредством электронной коммерции.