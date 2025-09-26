В Сербии заявили, что США отложили санкции против компании NIS

Рестрикции не будут введены 1 октября

БЕЛГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в очередной раз отсрочили введение санкций против крупнейшей сербской энергетической компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") до 8-9 октября после переговоров с президентом Александаром Вучичем. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

По его информации, после переговоров с президентом балканской республики Соединенные Штаты отложили начало применения санкций в отношении NIS еще на восемь дней - до 8-9 октября. Согласно предыдущему решению, санкции должны были вступить в силу в среду, 1 октября.

Вучич ранее заявлял, что с 1 октября против NIS вступят в силу американские санкции, что, по его словам, создаст серьезные трудности для экономики и энергетики страны. Он подчеркнул, что Белград становится "побочным ущербом противостояния США и России", и предупредил, что цена для Сербии будет "чрезвычайно высокой".

Глава государства отмечал, что власти республики всегда стремились быть корректными и с российскими, и с американскими партнерами, но санкции могут осложнить выполнение обязательств перед сотрудниками и повлиять на текущие операции компании. При этом он допустил, что до 1 октября может произойти "какое-то чудо", однако предупредил о предстоящих трудных временах и тяжелой зиме.

Российское участие в компании

Компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала", ранее стала владельцем доли в 11,3% в сербской компании NIS вместо "Газпрома". Доля "Газпрома" в NIS снизилась с 11,3% до одной акции, а АО "Интэлидженс" - выросла с нуля до 11,3%. Сделка совершена на основании договора о безвозмездной уступке или передаче акций акционерного общества. Как следует из данных ЕГРЮЛ, АО "Интэлидженс" находится под управлением "Газпром капитала". Еще 44,85% акций в NIS принадлежат "Газпром нефти", 29,87% - Сербии, а оставшаяся доля - у миноритарных акционеров.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор NIS шесть раз получала от США отсрочку санкций на срок в 90 дней, но в середине сентября Вучич выразил опасения, что США не согласятся на новое продление отсрочки после 26 сентября.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством электроэнергии и торговлей ею, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии.