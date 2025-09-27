Член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин рассказал, что в некоторых случаях деньги можно получить единовременно

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Текущий, 2025 год, является годом фиксации инвестиционного дохода для тех граждан, кто никогда не переводил свои пенсионные накопления из государственного фонда либо перешел в НПФ до 2012 года, и именно в этот год можно выгодно сменить страховщика, не теряя дохода. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Наверняка многим по электронной почте приходили письма от Социального фонда, где сообщают о размере пенсионных накоплений и напоминают, что приближается год так называемой фиксации инвестиционного дохода. На первый взгляд это сухая информация, но за ней скрывается целый ряд нюансов, которые напрямую касаются будущей пенсии. Первая фиксация инвестдохода во всех фондах прошла 31 декабря 2015 года. Но она коснулась только тех, кто никогда не переводил свои пенсионные накопления из государственного фонда или же перешел в НПФ до 2012 года. Вторая фиксация на счетах этих людей была в 2020 году, а следующая пройдет в 2025 году", - отметил он.

Предположим, в письме указана сумма в 320 тысяч рублей, указал он. "Во что это может превратиться при назначении накопительной пенсии? Формула проста: накопления делятся на ожидаемый период выплаты. Сейчас он установлен в 270 месяцев - это 22,5 года. Делим 320 тысяч на 270 и получаем примерно 1 187 рублей в месяц. Но есть оговорка. Закон предусматривает: если рассчитанная пенсия не дотягивает до 10% прожиточного минимума пенсионера, деньги можно получить единовременно. В 2025 году эта граница составит 1 525 рублей. В нашем примере получается меньше, значит, накопления можно вернуть одной суммой", - разъяснил депутат.

Переход из одного фонда в другой возможен всегда, но если сделать это раньше окончания пятилетнего периода, то инвестиционный доход "сгорает", напомнил Говырин. "Именно поэтому гражданам и напоминают: в 2025 году можно спокойно сменить страховщика или остаться в СФР, не теряя дохода за предшествующие годы. Иными словами, письмо предупреждает: время принимать решение настало. Вторая часть вопроса - стоит ли что то предпринимать. Тут все зависит от целей. Если есть желание перевести накопления в негосударственный пенсионный фонд, то как раз в год фиксации это можно сделать без потерь. Если устраивает СФР, можно остаться там и лишь при желании выбрать другой инвестиционный портфель. Главное - не игнорировать письмо и понимать, что оно сигнализирует о "безопасном окне" для действий", - рассказал парламентарий.

Письмо из СФР - это напоминание о том, что накопительная пенсия существует, что ее размер можно посчитать уже сегодня и что в определенный год у человека есть шанс решить, где будут работать его деньги, резюмировал Алексей Говырин.