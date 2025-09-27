NTech рассказал, какие из овощей и фруктов больше всего подешевели за год

По данным компании, с 15 по 21 сентября 2025 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года апельсины стали дешевле на 13%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Цены на капусту и апельсины снизились больше всего среди овощей и фруктов в России в период с 15 по 21 сентября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 21% и 13% соответственно, сообщили ТАСС в пресс-службе аналитической компании NTech.

"За период 15 по 21 сентября капуста год к году подешевела на 21% (средневзвешенная цена составила 24,51 рубля за килограмм), апельсины стали дешевле на 13% (145,28 рубля за килограмм)", - говорится в сообщении.

Также мандарины подешевели на 11%. Средневзвешенная стоимость за килограмм составила 191,91 рубля, картофель упал в цене на 7% (38,11 рубля за килограмм), томаты - на 3% (182,43 рубля за килограмм), морковь - на 2% (37,48 рубля за килограмм).

В то же время выросли цены на бахчевые и косточковые культуры. В середине сентября дыни и персики подорожали на 20% (85,95 и 219,84 рубля за килограмм соответственно), нектарины - на 16% (200,06 рубля за килограмм), арбузы - на 13% (29,97 рубля за килограмм), рассказали эксперты.