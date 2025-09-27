В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Их вводили в 06:39 мск

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Казани, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения были введены в 06:39 мск.

Согласно информации онлайн-табло, в аэропорту Казани задержаны несколько рейсов на вылет: в Москву, Стамбул, Тобольск, Екатеринбург, Тбилиси, Петрозаводск, Грозный, Санкт-Петербург, Анталью. Кроме того, задерживается прибытие самолетов из Нового Уренгоя, Москвы, Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара и Антальи.