В СФ предложили назначать ветеранам труда с инвалидностью две выплаты

Принятие законопроекта повлечет дополнительные расходы региональных бюджетов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Госдумы Алексей Куринный предложил наделить ветеранов труда, имеющих статус инвалида, правом одновременного получения региональной ежемесячной выплаты для ветеранов труда и ежемесячной федеральной выплаты, предоставляемой инвалидам. Соответствующий законопроект (есть в распоряжении ТАСС) направлен в кабмин, сообщили ТАСС в аппарате сенатора.

"Федеральный закон о внесении изменений в статью 281 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" разработан в соавторстве с депутатом Госдумы Алексеем Куринным и внесен в кабмин", - сообщили в аппарате.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время граждане, которым присвоено звание "Ветерана труда" или которые признаны инвалидами, имеют право на предоставление социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты и, в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой ветеранам труда. При этом граждане, которым присвоено звание "Ветеран труда", вынуждены выбирать, на какую выплату они будут претендовать.

"В случае принятия проекта настоящего федерального закона, лица, которые имеют звание "Ветеран труда" и которым присвоен статус инвалида, будут иметь право одновременно получать региональную ежемесячную денежную выплату как ветеран труда и ежемесячную федеральную денежную выплату, предоставляемую инвалидам, что восстановит социальную справедливость по отношению к данной категории населения", - говорится в документе.

В аппарате сенатора отметили, что, принятие законопроекта повлечет дополнительные расходы региональных бюджетов за счет расширения круга получателей ежемесячных денежных выплат.