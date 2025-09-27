Каждый пятый респондент хочет использовать доход с инвестиционной недвижимости в личных целях, говорится в исследовании платформы МТС AdTech

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Три четверти граждан РФ хотят получать пассивный доход с недвижимости, говорится в исследовании платформы МТС AdTech, которое есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян старше 18 лет.

"Регулярный дополнительный пассивный доход от недвижимости - важнейшая цель для 75% россиян, показывают данные сентябрьского опроса МТС AdTech. Практически каждый пятый респондент (18%) хочет использовать доход с инвестиционной недвижимости в личных целях, 16% намерен реинвестировать в новую недвижимость, 11% - в другие активы", - отмечается в материале. Откладывают полученные средства 14% опрошенных россиян.

Чаще всего россияне-владельцы инвестиционной недвижимости управляют одним активом - 75% опрошенных, два объекта недвижимости имеет 18%, респондентов и почти каждый десятый - 7% - более трех активов. Две трети опрошенных сдают инвестиционную недвижимость в долгосрочную аренду, 12% держат в спекулятивных целях, в надежде на резкий рост стоимости. Каждый десятый делает ремонт и перепродает с прибылью.

Для инвестиций россияне рассматривают и жилую (81%), и, в меньшей степени, коммерческую недвижимость (19%). Вкладываться в квартиры на вторичном рынке недвижимости предпочитают 65%, на первичном - 31% соответственно. Интересно, что 12% респондентов рассматривают как инвестицию участки земли, но только 9% - дома на вторичном и 6% на первичном рынке.

"Для продавцов недвижимости важно, по какому принципу покупатели выбирают активы. Например, каждый второй россиянин выбирает тип инвестиционного актива по принципу потенциала роста стоимости (50%) и надежности вложений (49%). Для 41% важна простота управления и только 24% при выборе хотят получать максимальный доход с актива", - прокомментировал ТАСС комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.