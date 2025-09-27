В КНР "случился бум" на мясную, молочную, кондитерскую продукцию, а также морепродукты и мед из России, рассказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Продукты российского производства массово вытесняют американские с рынков в Китае. В КНР "случился бум" на мясную, молочную, кондитерскую продукцию, а также морепродукты и мед из России благодаря их вкусу и качеству, заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он обратил внимание, что ранее китайский рынок был во многом ориентирован на американский, однако за последние пару лет в Китае "случился бум" на продукцию российского производства.

"Во-первых, мы полностью согласовали санитарные требования, то есть открыли рынок и для мясных, и для молочных продуктов. Сегодня и говядина, и свинина, и баранина - все это возможно поставлять в Китай. Эти массовые продовольственные продукты вполне могут заменить американские, потому что Китай был ориентирован во многом на американский рынок. Американцы когда-то и нам "ножки Буша" продавали в период развития нашего рынка, а потом мы полностью их заменили на собственное производство, - заметил Титов. - В Китае тоже американцы всеми способами продвигали свое продовольствие - зерно, соя, мясные продукты - такое давление постоянное оказывалось со стороны Америки. [Президент США Дональд] Трамп в период своего первого срока подписывал обязательство Китая покупать эти продукты в Америке. Но сейчас ситуация меняется, и мы вполне можем сегодня заменить американские товары на китайском рынке".

"Есть сеть американских стейк-хаусов в Китае, мы там попробовали мясо, оно не то. Мы им посылаем свои образцы в китайские стейк-хаусы, предлагаем перейти на мясо из России, тем более что оно действительно очень хорошего качества при этом по разумной цене. Поэтому вот эти вещи продвигаются", - продолжил спецпредставитель президента РФ.

Вкус как фактор роста популярности

При этом Титов подчеркнул, что наиболее быстро набирающим темпы популярности продуктом оказался мед, который "продается гораздо дороже, чем в России". Так, по его словам, в первом квартале 2025 года его экспорт вырос на 18% по сравнению с 2024 годом соответственно и составил 1 850 тонн. "Китайцы его любят, но продукт, который они обычно потребляли, - это не совсем мед, - уточнил он. - Мы поставляем мед реально качественный, стопроцентный, и сегодня мы занимаем больше 40% китайского рынка меда. В основном поставки идут с Алтая и Дальнего Востока".

Спецпредставитель президента РФ указал и на запрос со стороны китайского рынка в поставках российских морепродуктов. "У них все-таки южные морепродукты, не совсем такие, как у нас. В прошлом году Китай закупил российских морепродуктов на $1,3 млрд - на 50% больше, чем в 2023 году", - уточнил он.

По мнению Титова, еще одним доказательством популярности товаров из России является то, "что их начали подделывать", особенно это касается кондитерских изделий. "То есть, сегодня много кондитерских изделий, где написано "сделано в России", "привезено из России", с российскими названиями, а на самом деле сделано в Китае, - конкретизировал он. - Но если тебя подделывают, значит, есть рынок, значит, есть то, что наши товары пользуются спросом".

"И вот сейчас идет борьба с контрафактом, что тоже несколько влияет на рынок, но тем не менее это очень важная работа", - констатировал спецпредставитель президента РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.