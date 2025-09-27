В СФ призвали усилить контроль за доступом провайдеров к многоквартирным домам

Игнорирование уведомлений и навязывание дополнительных условий противоречат законодательству, заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Контроль за доступом операторов связи к имуществу многоквартирных домов необходимо усилить и принять меры по недопущению нарушений, считает заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Соответствующее обращение сенатор направил руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из документа, вопрос обеспечения недискриминационного доступа операторов связи к имуществу многоквартирных домов остается актуальным, несмотря на наличие нормативной базы.

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О связи" и Жилищный кодекс РФ" №67-ФЗ от 06.04.2024 года, как сказано в обращении, установил порядок доступа операторов без решения собрания собственников и запретил брать плату за доступ к общему имуществу, однако на практике операторы по-прежнему сталкиваются с препятствиями.

"В правоприменительной практике сохраняются многочисленные случаи препятствования доступу: игнорирование уведомлений операторов, навязывание "договоров доступа" и дополнительных условий, фактический недопуск на объекты. Подобные действия фиксировались профильными ведомствами и СМИ в 2024-2025 гг. и могут квалифицироваться как злоупотребление доминирующим положением с привлечением к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ", - сказано в документе.

В обращении сенатор призвал ведомство предоставить, в том числе данные по обращениям, жалобам и мерам реагирования ФАС, описание схем нарушений и мер их пресечения, перечень реализованных и планируемых профилактических мероприятий, а также план по снижению повторяемости нарушений.

Игнорирование уведомлений, навязывание "договоров доступа" или дополнительных условий, а также фактический недопуск оборудования в многоквартирные дома противоречат действующему законодательству и подрывают равные условия для развития телекоммуникационной инфраструктуры, поэтому важно выработать четкий план по противодействию нарушениям, сказал Шейкин, комментируя документ.

"Важнейшей задачей становится четкий план совместных шагов - от координации ФАС и региональных жилищных инспекций до проведения профилактических мероприятий и выработки дорожной карты по снижению повторяемости нарушений. Такой подход позволит не только обеспечить исполнение закона, но и ускорить развитие цифровой инфраструктуры, от которой напрямую зависит качество связи и доступ граждан к современным услугам", - отметил он.