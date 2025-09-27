Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула, что при перевозке детей есть особые требования к водителю и оснащению такси

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, регулирующий перевозку детей в такси. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

В настоящее время при заказе такси с детским креслом или бустером цена на поездку, как правило, возрастает по сравнению с обычным тарифом.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который в том числе будет касаться и детского тарифа. Не должно быть переплаты за то, что в машине такси едет ребенок", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что при перевозке детей есть особые требования к водителю и оснащению такси. "Это все мы погружаем внутрь законопроекта, но никакого повышения цены для семей с детьми, для поездок в такси быть не должно", - сообщила парламентарий.