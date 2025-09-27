Отмечается, что большие парки появятся в районе онкоцентра, Сиреневой горы, в районе Авиатора, в Солнечном-2

САРАТОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Средства в объеме 500 млн рублей планируется привлечь для создания парков и скверов в Саратове в 2026 году. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В рамках депутатского проекта по созданию новых скверов и парков городу в 2025 году выделили 543 млн рублей.

"Из 65 зон отдыха 52 сквера будет создано в 2025 году, 13 больших парков находится на стадии проектирования - в 2026 году планируется привлечь дополнительные средства на эти цели в объеме 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большие парки появятся в районе онкоцентра, Сиреневой горы, в районе Авиатора, в Солнечном-2. "А что касается скверов, это как раз проект, который у нас реализуется. Мы договорились, что за скверы отвечают главы районов, а за парки отвечает мэр города", - сказал Володин на видео, опубликованном в Telegram-канале.