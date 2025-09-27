Возобновление экспорта сырья стало возможным благодаря соглашению центрального правительства Ирака с властями в Эрбиле и нефтедобывающими компаниями, подписанному 25 сентября

ТУНИС, 27 сентября. /ТАСС/. Первая партия нефти, добываемая на месторождениях в регионе Иракский Курдистан, поступила по трубопроводу в турецкий порт Джейхан после более чем двухлетнего перерыва. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw.

Возобновление экспорта сырья стало возможным благодаря соглашению центрального правительства Ирака с властями в Эрбиле и нефтедобывающими компаниями, подписанному 25 сентября. По словам иракского премьера Мухаммеда ас-Судани, Багдад и Эрбиль "достигли исторического соглашения", которое "обеспечит справедливое распределение ресурсов, диверсифицирует рынки экспорта и стимулирует инвестиции". Как указывается в заявлении иракского министерства нефти, соглашение "устанавливает четкие технические и нормативные механизмы, которые обеспечат бесперебойный экспорт сырья".

В начале августа министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил, что по трубопроводу к турецкому порту в Средиземном море "будет ежедневно транспортироваться 80 тыс. баррелей сырья". Тогда же министр пояснил, что "на месторождениях автономного региона добывается 130 тыс. баррелей в сутки, 50 тыс. из которых предназначены для потребления в самом Иракском Курдистане". С региональным правительством, добавил он, достигнуто соглашение о поставке оставшихся объемов на экспорт через турецкий Джейхан. Абдель Гани также информировал, что при добыче в Иракском Курдистане 280 тыс. баррелей в день 50 тыс. будет оставаться в регионе для удовлетворения внутренних потребностей, а оставшаяся часть - поступать в распоряжение иракской компании по маркетингу нефти (SOMO), контролируемой Багдадом.

Поставки нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан были приостановлены в марте 2023 года после того, как Ирак выиграл у Турции в международном суде тянувшийся с 2014 года процесс вокруг экспорта нефти из Иракского Курдистана. Основные претензии Багдада заключались в том, что турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAS экспортировала нефть, доставленную из Иракского Курдистана, на мировой рынок без официального разрешения и согласия правительства Ирака.