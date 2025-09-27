В Москве более 33 тыс. организаций работают в сфере IT и видеоигр

По словам Сергея Собянина, такой показатель составляет около 30% от общего числа компаний креативной индустрии столицы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 30% от общего числа компаний креативной индустрии столицы работают в сфере IT и видеоигр, что составляет более 33 тыс. организаций. Об этом сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"В столичной сфере ИТ и видеоигр работают свыше 33 тыс. организаций - порядка 30% от всех компаний креативной индустрии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что их совокупная выручка в 2024 году превысила 3,9 трлн рублей.

Как отметил мэр, Агентство креативных индустрий запустило акселератор для индивидуальных разработчиков "Фабрика видеоигр". В рамках проекта было создано 80 пилотных версий игр в различных жанрах.

Собянин уточнил, что в этом году в Москве откроется специализированный кластер видеоигр и анимации. Его инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Первые 33 студии видеоигр и анимации уже прошли отбор и станут его резидентами.