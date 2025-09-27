Четыре рейса вылетели с опозданием, три рейса с опозданием приземлились

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Семь рейсов столкнулись с проблемами в Вильнюсском международном аэропорту из-за замеченных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило предприятие по управлению воздушным движением "Оро навигация".

"С проблемами в связи с опасностью воздушному движению из-за нахождению в запретной зоне дронов в пятницу столкнулись семь рейсов", - говорится в сообщении.

Четыре рейса из-за инцидентов с беспилотниками вылетели с опозданием, три рейса с опозданием приземлились.

Аналогичные инциденты в столичном аэропорту имели место 9 и 11 сентября.