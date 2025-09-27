Это произойдет после восстановления работы трубопровода Джейхан, указал представитель арабской республики в ОПЕК Мухаммед ан-Наджар

ТУНИС, 27 сентября. /ТАСС/. Ирак может увеличить экспорт нефти после возобновления поставок добываемого в автономном регионе Иракский Курдистан сырья по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. Об этом заявил представитель арабской республики в ОПЕК Мухаммед ан-Наджар иракскому агентству INA.

"Ирак сможет экспортировать больше, чем сейчас, после восстановления работы трубопровода Джейхан, а также благодаря запланированным проектам в Басре. Если они будут реализованы, это может добавить один миллион баррелей", - сказал он.

По словам ан-Наджара, "страны ОПЕК имеют право требовать увеличения своих квот, особенно учитывая, что у них есть проекты, которые привели к увеличению их производственных мощностей". Он пояснил, что "при увеличении квоты необходимо учитывать ряд факторов, в том числе, сможет ли мировой рынок справиться с дополнительными объемами или это приведет к избытку предложения и, следовательно, снижению цен".

В настоящее время Ирак экспортирует 3,4 млн баррелей в сутки из общего объема добычи в 4 млн.

27 сентября первая партия нефти, добываемая на месторождениях в регионе Иракский Курдистан, поступила по трубопроводу в турецкий порт Джейхан после более чем двухлетнего перерыва. Возобновление экспорта сырья стало возможным благодаря соглашению центрального правительства Ирака с властями в Эрбиле и нефтедобывающими компаниями, подписанному 25 сентября. По словам иракского премьера Мухаммеда ас-Судани, Багдад и Эрбиль "достигли исторического соглашения", которое "обеспечит справедливое распределение ресурсов, диверсифицирует рынки экспорта и стимулирует инвестиции".

Поставки нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан были приостановлены в марте 2023 года после того, как Ирак выиграл у Турции в международном суде тянувшийся с 2014 года процесс вокруг экспорта нефти из Иракского Курдистана. Основные претензии Багдада заключались в том, что турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAS экспортировала нефть, доставленную из Иракского Курдистана, на мировой рынок без официального разрешения и согласия правительства Ирака.