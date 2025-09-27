Эксперт Чернигов объяснил, почему школы не перешли на бесплатное питание

Президент Института отраслевого питания считает, что проблемы с инфраструктурой и переполненность учреждений затрудняют решение вопроса

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Проблемы с инфраструктурой и переполненность большого числа российских школ в настоящий момент затрудняют решение вопроса о предоставлении всем ученикам бесплатного горячего питания. Об этом ТАСС заявил президент Института отраслевого питания (ИОП), глава организации "За школьное питание" Владимир Чернигов.

Ранее сообщалось, что группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрием Гусевым и председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым намерена внести на рассмотрение Госдумы межфракционый законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников.

"Говоря о введении всеобщего бесплатного питания, надо начинать немножко с другого конца. А у нас инфраструктура готова? Достаточно ли посадочных мест, возможности пищеблоков с учетом существующего дефицита кадров? Пропускная способность - это расчетная величина: время на накрытие, на прием пищи, на уборку-подготовку, мытье посуды и приглашение. Любой бар, кафе, ресторан, сфера открытого общепита это считает", - отметил Чернигов.

"Завтра мы выделим деньги и скажем, что у нас всеобщее бесплатное питание, хотя бы одноразовое. Но у нас по стране полно переполненных в три-четыре раза школ. И как они [школьники] все усядутся? Есть реальные вопросы, которые надо очень глубоко и четко решить до того, как принимать такие меры, потому что иначе вместо положительного эффекта это вызовет ровно обратное", - добавил он.

Чернигов уверен, что бесплатное питание в школах может быть качественным при наличии соответствующей системы оценки, которая ориентирована в первую очередь на безопасность. Но потребление тоже играет важную роль.

"Если все соблюдено, но еда осталась на тарелке, получается, что тот самый последний сантиметр не состоялся. Это обнуляет усилия всех", - отметил он.

В России бесплатное горячее питание в школах один раз в день предоставляют ученикам с первого по четвертый классы, а также детям из многодетных семей, сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Остальные питаются платно.

Переуплотненность школ

Как отмечалось в сентябре в докладе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека "Нагрузка на школьников: проблемы и решения", необходимо дополнительно изучить проблему переуплотненности отдельных школ в РФ и подготовить план мероприятий по ее решению, так как "на фоне удовлетворительных среднероссийских данных в отдельных регионах и территориях наблюдаются удручающие показатели".