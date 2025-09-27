Авиаслужбы Латвии предупредили о возможных сбоях GPS в стране

Стандартные навигационные средства, в том числе первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку работают в штатном режиме, сообщил источник в авиадиспетчерских службах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сбои в работе системы GPS могут фиксироваться в воздушном пространстве Латвии из-за помех в спутниковой навигационной системе. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах страны.

"Возможна некорректная работа системы GPS в пределах воздушного пространства страны, в том числе полная потеря связи или передача ошибочных показаний времени из-за помех в спутниковой навигационной системе", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем могут быть связаны подобные сбои. Однако он заметил, что соответствующая информация донесена до всех пользователей воздушного пространства. Действует распространенное предупреждение о возможных сбоях до утра 21 октября.

Между тем собеседник агентства подчеркнул, что стандартные навигационные средства, в том числе первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку работают в штатном режиме.

Ранее власти Латвии в период до 8 октября решили закрывать в ночное время воздушное пространство над границами страны, в том числе с Россией и Белоруссией, для полетов на высотах до 6 км. Как отмечали ТАСС в авиадиспетчерской службе страны, полеты в указанной зоне в установленное время и на высотах до 6 км могут быть допущены только по разрешению военных властей страны.