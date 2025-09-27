В МАГАТЭ заявили, что запасов природного урана на Земле хватит на век

Запасы металла также зависят от цены, отметил заместитель генерального директора организации Михаил Чудаков

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Открытых запасов природного урана на Земле достаточно для обеспечения АЭС на протяжении этого века. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

"Запасы урана зависят от цены. Как вчера отметил [генеральный директор Росатома] Алексей Лихачев, ничего страшного, аварийного не произойдет. Ты добывал по одной цене, а будешь добывать по другой. А добывать можно откуда угодно. И это будет вопрос стоимости кВт⋅ч. Дешево не будет, будет другая [цена]. То есть это столетие нормально проработаем", - сказал он в ходе форума "Мировая атомная неделя" в Москве (World Atomic Week).

По его словам, на планете периодически открываются залежи урана.

"Мы находим новые и новые залежи [урана]. Проводим соответствующую разведку. Я не вижу ничего критического, что это завтра закончится", - отметил он.