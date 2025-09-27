Чернышенко: более 60 млн поездок по России совершили туристы с января по август

Больше всего туристов посетили Москву, Краснодарский край и Санкт-Петербург

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Туристический поток по России по итогам января - августа 2025 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61 млн поездок, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во Всемирный день туризма.

"По данным Росстата, за восемь месяцев число турпоездок по России выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 61 млн", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Традиционно больше всего туристов посетили Москву (8,2 млн), Краснодарский край (6,5 млн) и Санкт-Петербург (4,8 млн). В первую шестерку лидеров также вошли Московская область (3,8 млн), Республика Татарстан (2 млн) и Крым (1,8 млн). Высокие темпы прироста потока туристов показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкессия, Республики Адыгея и Калмыкия, Тверская область и Еврейская автономная область.

Вице-премьер добавил, что благодаря мерам поддержки уже пятый год сохраняется положительная динамика потока туристов по стране. Прошлый год стал рекордным по числу таких поездок - тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021-м.

Во Всемирный день туризма заместитель председателя правительства и министр экономического развития Максим Решетников поздравили всех работников отрасли и путешественников.