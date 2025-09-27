Страны Евросоюза используют металл для военных нужд, сказала вещателю член комитета по вопросам безопасности и оборонной политики Европарламента Мерья Кюллёнен

СТОКГОЛЬМ, 27 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза импортируют российский никель, который в том числе используется для военных нужд, и не намерены вводить ограничения на ввоз металла в рамках 19-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на евродепутатов.

"Мы используем именно российский никель для нужд оборонной промышленности. В то же время мы хотели бы остановить военные действия России на Украине и сделать так, чтобы российская военная экономика не функционировала. Это этически крайне неприемлемая ситуация. Чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность", - сказала вещателю член комитета по вопросам безопасности и оборонной политики Европарламента Мерья Кюллёнен.

По ее словам, в случае запрета поставок российского никеля, цена металла в мире резко выросла бы, что привело бы к проблемам в отрасли. По информации Yle, в 2024 году Евросоюз закупил никеля из РФ на $1 млрд, а за первый квартал 2025 года - примерно на $300 млн. Сам ЕС производит только порядка 3% никеля. Четвертая часть никеля, необходимого сообществу, поступает из России. В Евросоюзе никель включен в список стратегически важных материалов, крайне важен он и для НАТО.

Другой евродепутат, финский политик Катри Кулумни заявила вещателю, что ни страны ЕС, ни руководство объединения, не ставят под вопрос потребность в никеле из РФ. "Конечно, российский никель важен и для автомобильной, и для сталелитейной промышленности, но я бы сказала, что оборонная промышленность - это, безусловно, главный фактор", - добавила она.

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций против РФ предлагает ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запретит экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также ЕК предложила ввести санкции против компаний третьих стран, в том числе из Китая, якобы за помощь российскому военно-промышленному комплексу и планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом.

Кроме того, Еврокомиссия предложила полностью запретить все транзакции с участием российских компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других стран. Портал EUObserver проинформировал, что послы ЕС в Комитете постоянных представителей начнут обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций 26 сентября.